Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал поведение сборной Аргентины на ЧМ-2022:

«Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шел и жал руки соперникам. Всегда нужно быть уважительным. Считаю, Аргентина перешла все границы.

Они так переживают за свою страну, что невозможно поверить. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего сияния. В сочетании с упорством и ужасом некоторых их поступков это выглядит как сочетание, подходящее для победы».

Сегодня, 13 декабря, Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией.