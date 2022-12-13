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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 17:48 | Обновлено 13 декабря 2022, 18:27
1120
4

Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»

Легендарный защитник – о поведении сборной Аргентины

13 декабря 2022, 17:48 | Обновлено 13 декабря 2022, 18:27
1120
4
Гари НЕВИЛЛ: «Аргентина ведет себя диковато и позорно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал поведение сборной Аргентины на ЧМ-2022:

«Аргентина ведет себя диковато, их поведение в некоторых случаях было позорным. Когда я был футболистом, то мог отпраздновать гол перед чужими фанатами, но в конце матча всегда шел и жал руки соперникам. Всегда нужно быть уважительным. Считаю, Аргентина перешла все границы.

Они так переживают за свою страну, что невозможно поверить. В них живет боль. Они принесли ее даже на скамейку запасных. Среди этих зверей есть красота – Лионель Месси, который дарит чудесные моменты своего сияния. В сочетании с упорством и ужасом некоторых их поступков это выглядит как сочетание, подходящее для победы».

Сегодня, 13 декабря, Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией.

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Гари Невилл сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sky Sports
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Англійцям є за що не любити Аргентину і навпаки так, що коментарі з обох боків адекватними ніколи не будуть.
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Победителей не судят.
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