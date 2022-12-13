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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 17:14 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:17
1861
4

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»

Форвард «Милана» болеет за сборную Аргентины

13 декабря 2022, 17:14 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:17
1861
4
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто выиграет чемпионат мира 2022 года:

«Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано».

Ранее Ибрагимович уже признался, что болеет на ЧМ-2022 за Аргентину. Сегодня, 13 декабря, Месси и компания в полуфинале сыграют с Хорватией.

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Источник Goal.com
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Комментарии 4
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Viktor Tarator
сосать шляпу буде коротишка
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+3
Денис Александров
надеюсь нет.
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+2
Am
Я теж за Мессі та Аргентину, хоча Францію звичайно дуже важко буде перемогти
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-3
Євгеній Українець
Аргентина і Мессі це вірний вибір!👍👍
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-5
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