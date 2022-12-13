Чемпионат мира13 декабря 2022, 17:14 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:17
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»
Форвард «Милана» болеет за сборную Аргентины
13 декабря 2022, 17:14 | Обновлено 13 декабря 2022, 17:17
1861
4
Легендарный шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто выиграет чемпионат мира 2022 года:
«Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано».
Ранее Ибрагимович уже признался, что болеет на ЧМ-2022 за Аргентину. Сегодня, 13 декабря, Месси и компания в полуфинале сыграют с Хорватией.
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Комментарии 4
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сосать шляпу буде коротишка
надеюсь нет.
Я теж за Мессі та Аргентину, хоча Францію звичайно дуже важко буде перемогти
Аргентина і Мессі це вірний вибір!👍👍
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