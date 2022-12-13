Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»

Легендарный шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о том, кто выиграет чемпионат мира 2022 года:

«Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано».

Ранее Ибрагимович уже признался, что болеет на ЧМ-2022 за Аргентину. Сегодня, 13 декабря, Месси и компания в полуфинале сыграют с Хорватией.