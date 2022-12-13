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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 15:57 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
410
0

Луис Энрике хочет вернуться в клубный футбол

Ранее тренер покинул сборную Испании

13 декабря 2022, 15:57 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
410
0
Луис Энрике хочет вернуться в клубный футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

52-летний испанский специалист Луис Энрике после увольнения с должности главного тренера сборной Испании заявил о намерении вернуться в клубный футбол:

«Я хочу вернуться в клубный футбол, я хочу снова тренировать клуб после моего опыта в сборной Испании», – заявил Энрике.

Напомним, что до того, как возглавить сборную Испании в 2018 году Энрике работал на клубном уровне с «Сельтой», «Ромой» и «Барселоной».

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Источник Фабрицио Романо
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