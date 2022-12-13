Луис Энрике хочет вернуться в клубный футбол

52-летний испанский специалист Луис Энрике после увольнения с должности главного тренера сборной Испании заявил о намерении вернуться в клубный футбол:

«Я хочу вернуться в клубный футбол, я хочу снова тренировать клуб после моего опыта в сборной Испании», – заявил Энрике.

Напомним, что до того, как возглавить сборную Испании в 2018 году Энрике работал на клубном уровне с «Сельтой», «Ромой» и «Барселоной».