Чемпионат мира13 декабря 2022, 15:57 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
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Луис Энрике хочет вернуться в клубный футбол
Ранее тренер покинул сборную Испании
13 декабря 2022, 15:57 | Обновлено 13 декабря 2022, 16:58
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52-летний испанский специалист Луис Энрике после увольнения с должности главного тренера сборной Испании заявил о намерении вернуться в клубный футбол:
«Я хочу вернуться в клубный футбол, я хочу снова тренировать клуб после моего опыта в сборной Испании», – заявил Энрике.
Напомним, что до того, как возглавить сборную Испании в 2018 году Энрике работал на клубном уровне с «Сельтой», «Ромой» и «Барселоной».
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