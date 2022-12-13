Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?

«Что касается Беллингема как игрока, я могу сказать, что он один из самых талантливых полузащитников в мире. И это в таком юном возрасте!». Именно так прокомментировал игру Беллингема Давид Алаба – игрок, который имеет схожую биографию с Джудом, так как Давид подписал свой первый контракт с профессиональным клубом в возрасте 17 лет.

На чемпионате мира в Катаре Джуд Беллингем окончательно убедил всех в своем таланте и закрепил за собой статус топового полузащитника. 19-летний футболист забил свой первый гол и стал вторым самым молодым бомбардиром Англии, отличившимся в возрасте 19 лет и 145 дней. Джуд уступает только Майклу Оуэну, забившему дебютный гол в возрасте 18 лет и 190 дней.

Статистика Беллингема тоже впечатляет – на этом ЧМ по итогам пяти матчей в его активе один гол, один ассист и сразу три предголевых паса!

Более того, за свою клубную карьеру, которая началась в 2019 году, Джуд сыграл уже более 100 игр и забил 11 голов.

Слишком хорошая статистика как для 19-летнего футболиста!

Так давайте выясним, что именно делает его таким особенным?

История футбольной карьеры - маленький клуб из Чемпионшипа, знакомство с Алексом Фергюсоном, предложения от топовых европейских грандов

Карьера Беллингема берет свое начало еще в далеком 2010 году. Отец Джуда – Марк – работал сержантом полиции, однако всегда после работы брал с собой сыновей и шел тренироваться на футбольное поле. Марк выступал за любительскую лигу в роли нападающего, однако на серьезный профессиональный уровень выйти так и не смог.

Зато смог заинтересовать футболом своего старшего сына. В возрасте 7 лет, при содействии отца, Джуд попадает в молодежную академию в английский клуб из Чемпионшипа - «Бирмингем». Через некоторое время он стал самым молодым капитаном в истории клуба в возрасте до 15 лет.

А уже через пару лет Беллингем подписал первый серьезный контракт с тем же клубом. На самом деле, уже тогда за ним следили такие топовые клубы как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».

Однако и «МЮ» не оставался в стороне. В 2020 году руководство намеревалось приобрести англичанина. С полузащитником лично общался сам сэр Алекс Фергюсон.

С «Ливерпулем» у Беллингема особенная история. В 2013 году красные могли приобрести его всего за 9 тысяч фунтов

В конце сентября этого года авторитетное издание The Athletic рассказало, что «Ливерпуль» мог приобрести 19-летнего юношу всего за £9 тысяч. В 2013 году Джуд вместе со своей семьей приехал в Мерсисайд на просмотр и настолько поразил тренерский штаб своей игрой, что в конце концов ему предложили продолжить карьеру в клубе. Руководство пыталось убедить родителей игрока переехать в Ливерпуль, однако отец, который в принципе принимает все очень важные решения по Джуду, от этого предложения отказался.

В то же время, за молодым талантом охотились такие топ клубы, как «Челси» и «МЮ», однако, несмотря на все уговоры и предложения, Марк все равно был против этих переходов.

Думаю, потому, что видел в сыне перспективу и в будущем знал, что на его трансфере можно будет хорошо заработать.

Именно поэтому в 2020 году Беллингем отправился в Германию. «Боруссия Дортмунд» не пожалела 23 миллиона фунтов на трансфер футболиста и не прогадала. К слову, бывший клуб детства «Бирмингем» подписал англичанина всего за два миллиона фунтов и буквально за два года его цена выросла в 11,5 раз.

Свой первый год в клубе, точнее, его часть, Джуд постоянно проводил на скамейке запасных и появился в старте «Дортмунда» всего 6 раз. Но так было только до зимней паузы. После новогодних праздников и смены главного тренера Беллингем стал основным игроком клуба. Его статистика шокировала - в первом же официальном матче за клуб он забил гол, а за сезон в общей сложности отыграл 46 матчей, забил 4 гола и сделал 4 голевых передачи, а в конце сезона еще и успел выиграть кубок Германии. Да, к лету 2021 года его стоимость составляла уже 60 миллионов евро! На тот момент ему было всего 18 лет.

Еще до начала сезона 2021/2022 о Беллингеме знал уже весь мир. Особенно тщательно за ним следил «Ливерпуль», постоянно поддерживавший хорошую связь с игроком и его окружением. Более того, Юрген Клопп лично общался с футболистом. Однако на фоне Холанда, который в то время был в центре внимания и украшал заголовки абсолютно всех журналов, спортивных новостей и газет, Беллингем выглядел серой мышкой. Но Джуд провел не менее успешный сезон – 44 матча, 6 голов, 13 пасов.

И на десерт – дебютный матч за сборную Англии. 12 ноября 2021 года Беллингем появился в старте «трех львов», выйдя на замену в поединке с Ирландией (3:0) в возрасте 17 лет 4 месяцев и 14 дней. Джуд вошел в тройку самых молодых дебютантов английской национальной команды.

Беллингем постоянно совершенствуется. Юноша ни разу не попадал в громкие скандалы

Там где Англия – там скандалы. Постоянные ограбления, обвинения футболистов в изнасилованиях, судебные процессы и еще 100 миллионов ситуаций, создающих шум вокруг известных футболистов. Достоверно неизвестно, насколько информация, постоянно гуляющая в СМИ, правдива, ведь здесь могут быть замешаны и деньги за эту кампанию слухов, и привлечение внимания к своей персоне.

Однако, Джуд не из таких игроков. По крайней мере, пока. Англичанин ведет себя достойно, никого публично не критикует, если на то нет веской причины, и старается не попадать в скандалы.

Технические особенности игрока – таланты Беллингема, его универсальность и креативность

Джуд Беллингем – универсальный игрок. Он способен действовать где угодно в полузащите и выполнять практически любые действия на поле. Доказательством того, насколько важным стал Беллингем для Дортмунда, является то, что ни один игрок не набрал больше игрового времени, чем он, во всех играх прошлого сезона. В общей сложности, 3787 минут в 44 играх за сезон 2021/2022 являются достаточным доказательством того, что он превратился в ключевого игрока в команде.

На ЧМ-2022 Беллингем самостоятельно создал для партнеров по команде три голевых момента. Джуд из тех футболистов, которые умеют читать игру и предугадывать действия соперника. Одной из его особенностей является работа без мяча. Он хорошо действует в обороне, чем помогает партнерам выходить на атакующие позиции. Для высокого прессингового стиля английской премьер-лиги он идеально подходит. Особенно под тактику Юргена Клоппа. Но об этом далее.

Беллингем запомнился и своим креативом. У него хорошие показатели качества передач – 91%, успешный дриблинг – в среднем 2,8 обводки за игру.

Как уже отмечалось выше, Джуд приносит пользу и в обороне.

Успешные единоборства в обороне – 3,3;

Перехват мяча – 4,8;

Статистика отборов тоже неплохая – 69%.

Благодаря Беллингему игра сборной Англии вышла на новый уровень. Именно он создал эту разницу и помог сборной добраться до 1/4. Теперь его стоимость – €150 миллионов! В 19 лет…

Ливерпуль, Реал Мадрид, Челси или МЮ? Где продолжит свою карьеру молодой талант?

Бесспорно, такая игра и статистика 19-летнего юноши не может остаться незамеченной представителями топовых клубов Европы. Здесь и «Ман Сити», и МЮ», и «Челси» и сам «Реал».

Некоторые источники утверждают, что Беллингем готов покинуть «Боруссию Дортмунд» после чемпионата мира. Если он действительно решит покинуть клуб, то его стоимость будет составлять около €150 млн. Дортмундская «Боруссия» не готова идти на уступки: «Мы не должны менять нашу философию каждый год».

Если за Беллингема действительно столько заплатят, то это сделает его самым дорогим британским футболистом в истории.

Близкие Джуда на 100% уверены в способностях сына, и потому думают, что заинтересованные команды заплатят столько, сколько нужно, когда настанет время двигаться вперед.

И похоже это время пришло. Вероятнее всего, Беллингем перейдет в «Ливерпуль». Этому уже есть несколько убедительных аргументов и подтверждение из достоверных источников.

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Во-первых, известно, что «красные» готовы заплатить за Беллингема 150 миллионов фунтов. К тому же, сам Юрген Клопп настаивает на этом трансфере. Стоит отметить, что Джуд идеально впишется в систему Клоппа. У «Ливерпуля» уже несколько лет проблемы в полузащите, мешающие им продолжать играть на стабильном уровне и даже брать трофеи. Подтверждением тому является провальный старт мерсисайдцев в этом сезоне. Так что молодой амбициозный игрок сможет придать остроты игре подопечных Клоппа.

Во-вторых, у Джуда очень теплые отношения с Хендерсоном. Капитан английского «Ливерпуля» неоднократно говорил о невероятных способностях Беллингема:

«Мне нравится Джуд, я думаю, что он ошеломляющий игрок. Он фантастический профессионал и его менталитет действительно играет огромную роль в его развитии. Но я не хочу расхваливать его, потому что он все еще очень молодой парень! Учитывая его возраст, на Джуда будут оказывать огромное давление, но, конечно, он первоклассный футболист, и я уверен, что он играет значительную роль на чемпионате мира в Катаре».

И в-третьих, кажется, сам Джуд выбрал «Ливерпуль» для продолжения карьеры.

Пока что авторитетные издания не подтверждали это мнение, но в Сети уже достаточно давно распространяется эта информация. Поэтому, скорее всего, так оно и будет. Правда, интересно, откуда клуб найдет такие деньги на этот трансфер.

Однако тот же «Реал» уже официально объявил, что не будет платить за Джуда 150 миллионов. Мол, это слишком. Также некоторые источники утверждают, что агенты Беллингема заявили о лидерстве «Ливерпуля» в этой гонке.

В целом, трансфер вполне вероятен, если Беллингем выберет не деньги, а футбол и профессиональный рост. В «Ливерпуле» ему вряд ли предложат какие-то сумасшедшие деньги, но точно пообещают постоянную игровую практику. И для 19-летнего игрока этот вариант будет идеальным. Главное - не поймать звездную болезнь и продолжать удивлять (в хорошем смысле) и дальше.

К тому же, фанаты мерсисайдцев точно обрадуются этому трансферу. А под руководством Юргена Клоппа Джуд сможет претендовать и на «Золотой мяч».