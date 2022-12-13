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  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Пока что серьезных предложений не было»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2022, 14:32 |
245
1

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Пока что серьезных предложений не было»

Экс-тренер «Металлиста 1925» – о поиске новой работы

13 декабря 2022, 14:32 |
245
1
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Пока что серьезных предложений не было»
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Валерий Кривенцов, который в конце октября был уволен с поста главного тренера «Металлиста 1925», рассказал о поисках новой работы:

«Сейчас я – в поиске работы. Готов возглавить новую команду, есть огромное желание работать на тренерском поприще. К сожалению, пока серьезных предложений не было. С руководителями некоторых отечественных клубов состоялся диалог, но до реальных шагов дело не дошло.

С «Металлистом 1925» прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению, разошлись нормально, цивилизованно. После этого я уже отдохнул, и готов к новому вызову. В настоящее время нахожусь в Киеве. Следил за матчами чемпионата Украины, но групповой этап ЧМ-2022 видел мало – из-за занятости и отключения света».

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Валерий Кривенцов Металлист 1925
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Источник Footboom
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Gargantua
вон Заря вроде освобождается
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