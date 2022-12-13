Валерий КРИВЕНЦОВ: «Пока что серьезных предложений не было»

Валерий Кривенцов, который в конце октября был уволен с поста главного тренера «Металлиста 1925», рассказал о поисках новой работы:

«Сейчас я – в поиске работы. Готов возглавить новую команду, есть огромное желание работать на тренерском поприще. К сожалению, пока серьезных предложений не было. С руководителями некоторых отечественных клубов состоялся диалог, но до реальных шагов дело не дошло.

С «Металлистом 1925» прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению, разошлись нормально, цивилизованно. После этого я уже отдохнул, и готов к новому вызову. В настоящее время нахожусь в Киеве. Следил за матчами чемпионата Украины, но групповой этап ЧМ-2022 видел мало – из-за занятости и отключения света».