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  4. Гвардиол к Гвардиоле. Ман Сити предложил солидную сумму за звезду Лейпцига
Англия
13 декабря 2022, 13:50 |
143
0

Гвардиол к Гвардиоле. Ман Сити предложил солидную сумму за звезду Лейпцига

Английский гранд готов заплатить 110 миллионов евро за Йошко Гвардиола

13 декабря 2022, 13:50 |
143
0
Гвардиол к Гвардиоле. Ман Сити предложил солидную сумму за звезду Лейпцига
Instagram. Йошко Гвардиол

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» сделал предложение немецкому «РБ Лейпциг» по трансферу защитника Йошко Гвардиола.

Сообщается, что англичане готовы заплатить 110 миллионов евро. Также, помимо озвученной суммы, «РБ Лейпциг» может получить 20% от суммы перепродажи игрока.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Также недавно состоялась встреча между представителями «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и игрока.

Ранее сообщалось, что предложения о трансфере хорвата также сделали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В 2021 году «РБ Лейпциг» купил Гвардиола у загребского «Динамо» за 19 миллионов евро.

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Манчестер Сити Йошко Гвардиол РБ Лейпциг Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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Источник Footmercato
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