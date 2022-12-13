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13 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 13 декабря 2022, 13:02
563
0

Глава футбола Саудовской Аравии: «Слышали новости. Мы хотим видеть Роналду»

Ясиру Аль-Мишалю нравится идея о приглашении звездного португальца в лигу

13 декабря 2022, 12:50 | Обновлено 13 декабря 2022, 13:02
563
0
Глава футбола Саудовской Аравии: «Слышали новости. Мы хотим видеть Роналду»
Instagram. Криштиану Роналду

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в лигу:

– Собирается ли «Аль-Наср» подписать Криштиану? Да или нет?

– Вы слышали новости. Я буду честен. Как федерация, мы не можем вмешиваться в отношения между саудовским клубом и игроком. Но, да, мы бы хотели, чтобы этот игрок был в нашей лиге. Мы хотим удивлять, приглашая больше топов из любой точки мира. Как федерация, мы были бы более чем счастливы. Так что да, мы хотели бы пригласить его.

Отметим, что ранее стало известно об интересе саудовского клуба «Аль-Наср» к звездному 37-летнему форварду Криштиану Роналду. По последней информации, Роналду собирается подписать контракт с клубом после ЧМ-2022.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд трансферы
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Источник Marca
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