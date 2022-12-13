«Никакого уважения. Мне п****». Кирьос выругался на федерацию Австралии

Австралийский теннисист Ник Кирьос в своем Instagram выругался на федерацию тенниса Австралии:

«Лол, никакого уважения. Мне п****».

Дело в том, что недавно австралийская теннисистка Эшли Барти, которая в марте 2022 года объявила о завершении карьеры, но успела выиграть турнир в Аделаиде и Australian Open, получила медаль Ньюкомба, которая дается лучшему теннисисту или теннисистке за сезон.

Индийское издание Sportskeeda опубликовало статистику Кирьоса и Барти в прошедшем сезоне. У Барти – три титула (в одиночке и паре), победа на одиночном Australian Open и 14 побед (в одиночке и паре), у Кирьоса – четыре титула (в одиночке и паре), победа на парном Australian Open, финал одиночного Уимблдона, 61 победа (в одиночке и паре), а также участие на парном Итоговом турнире АТР.

Кирьос сделал репост этой статистики к себе в сторис и написал слова, которые были приведены выше.