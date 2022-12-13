ВИДЕО. По учебникам Месси. Пас Малиновского – в топ-10 ассистов Серии А

Голевой пас украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского занял шестое место в рейтинге результативных передач текущего сезона Серии А.

В матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лечче» и «Аталантой», Руслан выдал разрезающий пас на Дувана Сапату, который вскоре забил в ворота соперника.

Интересно то, что в подобном стиле недавно отдал голевой пас Лионель Месси за сборную Аргентины в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против Нидерландов.