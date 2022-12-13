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  4. ВИДЕО. По учебникам Месси. Пас Малиновского – в топ-10 ассистов Серии А
Италия
13 декабря 2022, 12:10 |
353
0

ВИДЕО. По учебникам Месси. Пас Малиновского – в топ-10 ассистов Серии А

Голевой пас украинца стал шестым в рейтинге результативных передач текущего сезона в Италии

13 декабря 2022, 12:10 |
353
0
ВИДЕО. По учебникам Месси. Пас Малиновского – в топ-10 ассистов Серии А
Instagram. Руслан Малиновский

Голевой пас украинского полузащитника итальянской «Аталанты» Руслана Малиновского занял шестое место в рейтинге результативных передач текущего сезона Серии А.

В матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лечче» и «Аталантой», Руслан выдал разрезающий пас на Дувана Сапату, который вскоре забил в ворота соперника.

Интересно то, что в подобном стиле недавно отдал голевой пас Лионель Месси за сборную Аргентины в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу против Нидерландов.

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видео Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Лечче - Аталанта Лечче Дуван Сапата Лионель Месси
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Источник Sport.ua
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