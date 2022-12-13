Чемпионат мира13 декабря 2022, 10:55 |
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ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Легендарное фото
13 декабря 2022, 10:55 |
2079
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Один из болельщиков сборной Аргентины сделал себе татуировку, на которой изображен момент празднования форварда национальной команды Лионеля Месси перед главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале ЧМ-2022.
Отметим, что поединок между Аргентиной и Нидерландами завершился проходом в полуфинал аргентинцев. Месси и компания вырвали победу в серии пенальти.
К слову, после матча между Лео и ван Галом произошла словесная перепалка.
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Комментарии 3
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Мессі як футболіст безперечно талант, але як людина - гівно! Але це не дивно, звичайно талановитих футболістів нічого окрім м'яча нічого не цікавить. Ось і досягають зрілого віку дебілкуватими і не освіченими.
Давидс на тату удачно получился
г...ном является ВСЯ сборная Аргентины, которая это ярко продемонстрирует в матче с хорватами. Главное, чтобы у последних нервы оказались крепкими при любых провокациях аргов
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