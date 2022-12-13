ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом

Один из болельщиков сборной Аргентины сделал себе татуировку, на которой изображен момент празднования форварда национальной команды Лионеля Месси перед главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале ЧМ-2022.

Отметим, что поединок между Аргентиной и Нидерландами завершился проходом в полуфинал аргентинцев. Месси и компания вырвали победу в серии пенальти.

К слову, после матча между Лео и ван Галом произошла словесная перепалка.