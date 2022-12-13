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  4. ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 10:55 |
2079
3

ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом

Легендарное фото

13 декабря 2022, 10:55 |
2079
3
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Twitter. Лионель Месси

Один из болельщиков сборной Аргентины сделал себе татуировку, на которой изображен момент празднования форварда национальной команды Лионеля Месси перед главным тренером сборной Нидерландов Луи ван Галом в четвертьфинале ЧМ-2022.

Отметим, что поединок между Аргентиной и Нидерландами завершился проходом в полуфинал аргентинцев. Месси и компания вырвали победу в серии пенальти.

К слову, после матча между Лео и ван Галом произошла словесная перепалка.

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Комментарии 3
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McLay
Мессі як футболіст безперечно талант, але як людина - гівно! Але це не дивно, звичайно талановитих футболістів нічого окрім м'яча нічого не цікавить. Ось і досягають зрілого віку дебілкуватими і не освіченими.
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0
Gargantua
Давидс на тату удачно получился
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0
DK1961
г...ном является ВСЯ сборная Аргентины, которая это ярко продемонстрирует в матче с хорватами. Главное, чтобы у последних нервы оказались крепкими при любых провокациях аргов
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-1
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