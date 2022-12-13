ЗИНЧЕНКО: «В Шахтере сказал на камеру, что хочу в Арсенал. Пересняли...»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вспомнил историю, когда был в академии донецкого «Шахтера»:

«В одном из репортажей в академии «Шахтера», когда я делал трюки с мячом, я сказал, что в будущем мечтаю играть за «Арсенал». На следующий день ко мне подошел один из представителей «Шахтера» и сказал, что этот ролик нужно переснять, потому что клуб может тебя уволить за это.

Мне сказали: «Только скажи, что хочешь играть за «Шахтер», а не за «Арсенал»!». Это было смешно, мне нужно найти это видео».

Ранее Александр рассказал о своем восстановлении после травмы.