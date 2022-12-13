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  4. ЗИНЧЕНКО: «В Шахтере сказал на камеру, что хочу в Арсенал. Пересняли...»
Англия
13 декабря 2022, 10:10 |
610
1

ЗИНЧЕНКО: «В Шахтере сказал на камеру, что хочу в Арсенал. Пересняли...»

Украинский защитник рассказал историю с академии донецкого клуба

13 декабря 2022, 10:10 |
610
1
ЗИНЧЕНКО: «В Шахтере сказал на камеру, что хочу в Арсенал. Пересняли...»
Instagram. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вспомнил историю, когда был в академии донецкого «Шахтера»:

«В одном из репортажей в академии «Шахтера», когда я делал трюки с мячом, я сказал, что в будущем мечтаю играть за «Арсенал». На следующий день ко мне подошел один из представителей «Шахтера» и сказал, что этот ролик нужно переснять, потому что клуб может тебя уволить за это.

Мне сказали: «Только скажи, что хочешь играть за «Шахтер», а не за «Арсенал»!». Это было смешно, мне нужно найти это видео».

Ранее Александр рассказал о своем восстановлении после травмы.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Шахтер Донецк
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Источник Sky Sports
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