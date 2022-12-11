«Надеюсь, все уже позади». Зинченко рассказал о своем восстановлении

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко, который перед стартом ЧМ-2022 пропустил ряд матчей из-за травмы, практически восстановился и надеется скоро вернуться на поле.

«Есть небольшие проблемы в мышцах, но я почти восстановился, уже можно не переживать. Усердно работаю, чтобы вернуть свою физическую форму. Это худшее, что может быть, когда ты не можешь помочь команде. Последние пару месяцев были проблемы, но я надеюсь, что все уже позади».

«Травма Габриэла Жезуса? Мы поддерживаем его. Для команды это большая потеря, ведь он имеет невероятное влияние на результаты «Арсенала», — сказал Зинченко.

Лондонская команда возобновит сезон АПЛ 26 декабря матчем против «Вест Хэма». «Арсенал» сейчас лидирует в чемпионате.