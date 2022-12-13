Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Работа Луиса Энрике была фантастической»

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал оценку работе Луиса Энрике, которого он сменил во главе главной команды страны.

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«До сих пор я работал с командами с ограниченным возрастом - до 19 лет, до 21 года, а сейчас ситуация изменилась. Я убежден в таланте молодежи, но я также доверяю ветеранам, многое нам отдавшим. Дверь открыта для всех. Мы не будем смотреть на возраст, а отдадим предпочтение эффективности.

Выступление Испании в Катаре? Сейчас не время анализировать. Все хотели лучше, но это было невозможно. Выиграть очень сложно. Анализ будет внутренним. Работа Луиса Энрике была фантастической. У меня свой сценарий, свои нюансы и свой взгляд на футбол.

Я хочу иметь хорошие отношения с местными болельщиками, чтобы 48 миллионов испанцев поддерживали нас, чтобы мы чувствовали себя единой командой. Я хочу восстановить дух 2010 года», — заявил де ла Фуэнте.

Ранее оценку своей работе со сборной Испании дал Луис Энрике, который оставил занимаемый пост после вылета команды с ЧМ-2022.