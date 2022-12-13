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Испания
13 декабря 2022, 06:01 | Обновлено 13 декабря 2022, 06:03
47
0

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Работа Луиса Энрике была фантастической»

Испанский наставник – о своем предшественнике

13 декабря 2022, 06:01 | Обновлено 13 декабря 2022, 06:03
47
0
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Работа Луиса Энрике была фантастической»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал оценку работе Луиса Энрике, которого он сменил во главе главной команды страны.

«До сих пор я работал с командами с ограниченным возрастом - до 19 лет, до 21 года, а сейчас ситуация изменилась. Я убежден в таланте молодежи, но я также доверяю ветеранам, многое нам отдавшим. Дверь открыта для всех. Мы не будем смотреть на возраст, а отдадим предпочтение эффективности.

Выступление Испании в Катаре? Сейчас не время анализировать. Все хотели лучше, но это было невозможно. Выиграть очень сложно. Анализ будет внутренним. Работа Луиса Энрике была фантастической. У меня свой сценарий, свои нюансы и свой взгляд на футбол.

Я хочу иметь хорошие отношения с местными болельщиками, чтобы 48 миллионов испанцев поддерживали нас, чтобы мы чувствовали себя единой командой. Я хочу восстановить дух 2010 года», — заявил де ла Фуэнте.

Ранее оценку своей работе со сборной Испании дал Луис Энрике, который оставил занимаемый пост после вылета команды с ЧМ-2022.

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Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Луис Энрике
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Источник AS
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