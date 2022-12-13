Луис ЭНРИКЕ: «Думаю, я проделал хорошую работу»
Испанский тренер – о своей работе в национальной команде
Бывший наставник сборной Испании Луис Энрике высказался о своей работе на посту главного тренера «фурии роха». Как известно, 52-летний уроженец Хихона покинул команду после ее вылета с ЧМ-2022, где она проиграла в 1/8 финала команде Марокко (0:0, пенальти 0-3).
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«Думаю, я проделал хорошую работу, если оценивать все четыре года моего пребывания в сборной Испании. Я доволен тем, что я сделал. Мы определенно могли играть лучше, но нам удалось вернуть интерес людей к национальной команде, что тоже важно», – заявил Луис Энрике.
Стоит напомнить, что сборная Испании при Луисе Энрике на Евро-2020 дошла до полуфинала, где проиграла в серии пенальти команде Италии (1:1, пенальти 2-4).
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