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Англия
13 декабря 2022, 05:21 | Обновлено 13 декабря 2022, 05:25
144
0

Очерчены сроки вероятной продажи Манчестер Юнайтед

Ведется активная работа над продажей клуба

13 декабря 2022, 05:21 | Обновлено 13 декабря 2022, 05:25
144
0
Очерчены сроки вероятной продажи Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед

Нынешние собственники «Манчестер Юнайтед» хотят завершить сделку по продаже клуба в первом квартале 2023 года. Приблизительная стоимость активов манкунианцев составит 6-7 млрд фунтов. При этом на клуб уже есть потенциальные покупатели.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 млн фунтов купил американский бизнесмен Малколм Глейзер. После его смерти в 2014-м клубом управляют его сыновья – Джоэл, Аврам и Брайан.

В настоящий момент «красные дьяволы» в турнирной таблице АПЛ занимают пятое место. Весной команда сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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Источник Daily Mail
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