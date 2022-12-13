Очерчены сроки вероятной продажи Манчестер Юнайтед
Ведется активная работа над продажей клуба
Нынешние собственники «Манчестер Юнайтед» хотят завершить сделку по продаже клуба в первом квартале 2023 года. Приблизительная стоимость активов манкунианцев составит 6-7 млрд фунтов. При этом на клуб уже есть потенциальные покупатели.
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Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 790 млн фунтов купил американский бизнесмен Малколм Глейзер. После его смерти в 2014-м клубом управляют его сыновья – Джоэл, Аврам и Брайан.
В настоящий момент «красные дьяволы» в турнирной таблице АПЛ занимают пятое место. Весной команда сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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