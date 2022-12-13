Манчестер Сити планирует увеличить вместимости домашней арены
«Горожане» наметили реконструкцию
Английский клуб «Манчестер Сити» ведет работу над тем, чтобы вместимость его домашнего стадиона «Этихад» стала больше.
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Сейчас трибуны «Этихад Стэдиума» могут принять 53 400 зрителей. Такой вместимости арены «Сити» достиг благодаря завершенной в 2015 году реконструкции Южной трибуны.
Теперь «горожане» намерены взяться за Северную трибуну. Разрешение на реконструкцию у клуба есть. Разработку окончательного проекта работ «горожане» хотят начать с приходом нового 2023 года.
Как известно, в конце ноября главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом.
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