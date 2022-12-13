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Англия
13 декабря 2022, 04:00 | Обновлено 13 декабря 2022, 04:19
44
0

Манчестер Сити планирует увеличить вместимости домашней арены

«Горожане» наметили реконструкцию

13 декабря 2022, 04:00 | Обновлено 13 декабря 2022, 04:19
44
0
Манчестер Сити планирует увеличить вместимости домашней арены
ФК Манчестер Сити. «Этихад Стэдиум»

Английский клуб «Манчестер Сити» ведет работу над тем, чтобы вместимость его домашнего стадиона «Этихад» стала больше.

Сейчас трибуны «Этихад Стэдиума» могут принять 53 400 зрителей. Такой вместимости арены «Сити» достиг благодаря завершенной в 2015 году реконструкции Южной трибуны.

Теперь «горожане» намерены взяться за Северную трибуну. Разрешение на реконструкцию у клуба есть. Разработку окончательного проекта работ «горожане» хотят начать с приходом нового 2023 года.

Как известно, в конце ноября главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подписал новый контракт с клубом.

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Источник The Guardian
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