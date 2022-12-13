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Чемпионат Европы
13 декабря 2022, 01:45 | Обновлено 13 декабря 2022, 01:55
41
0

Рафаэль ВАРАН: «Цель сборной Франции – выиграть чемпионат мира»

Французский защитник – о планах команды на выступление в Катаре

13 декабря 2022, 01:45 | Обновлено 13 декабря 2022, 01:55
41
0
Рафаэль ВАРАН: «Цель сборной Франции – выиграть чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о приоритетах команды на мундиале, который проходит в Катаре. Французская команда, как известно, вышла в полуфинал розыгрыша, где 14 декабря выяснит отношения со сборной Марокко.

«Мы уже отлично выступили на турнире. Если говорить честно, то для нашей сборной всегда была поставлена определенная планка – выиграть чемпионат мира. Таковой была наша цель с самого старта турнира. Конечно, тот факт, что мы вышли в полуфинал – это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды сражаются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна – выиграть чемпионат мира», – заявил Варан.

Игра 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени. В другом полуфинале 13-го числа сыграют команды Аргентины и Хорватии.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу Рафаэль Варан
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Источник AS
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