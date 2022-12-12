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  4. Бускетс близок к уходу из сборной Испании
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 23:59 |
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Бускетс близок к уходу из сборной Испании

Ветеран может поменять свои планы

12 декабря 2022, 23:59 |
180
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Бускетс близок к уходу из сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

34-летний полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс близок к тому, чтобы завершить карьеру в сборной Испании. Ранее Бускетс собирался доиграть в составе «Фурии Рохи» нынешний цикл Лиги наций.

На решение Бускетса повлиял вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко и уход Луиса Эрике с поста главного тренера.

Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году и суммарно провел 143 матча, забив 2 гола. С командой выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

Ранее сообщалось о том, что Бускетс может еще на год остаться в «Барселоне».

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Серхио Бускетс ЧМ-2022 по футболу сборная Испании по футболу
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