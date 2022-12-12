Бускетс близок к уходу из сборной Испании
Ветеран может поменять свои планы
34-летний полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс близок к тому, чтобы завершить карьеру в сборной Испании. Ранее Бускетс собирался доиграть в составе «Фурии Рохи» нынешний цикл Лиги наций.
На решение Бускетса повлиял вылет в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко и уход Луиса Эрике с поста главного тренера.
Бускетс дебютировал в сборной Испании в 2009 году и суммарно провел 143 матча, забив 2 гола. С командой выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.
Ранее сообщалось о том, что Бускетс может еще на год остаться в «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пока УАФ ничего не сообщает о контрактах тренеров
Бывший абсолютный чемпион мира – о потенциальном поединке лучших супертяжей