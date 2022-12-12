Источник: Луис Диас вернется не раньше марта

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас перенес операцию на травмированном колене. По информации журналиста Джеймса Пирса, Диас пропустит как минимум три месяца. Это значит, что в игру он вернется не раньше марта.

Напомним, Диас получил травму колена в октябре. На прошлой неделе во время сбора «Ливерпуля» в ОАЭ у него случился рецидив травмы.

В нынешнем сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.