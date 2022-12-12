Англия12 декабря 2022, 23:32 | Обновлено 12 декабря 2022, 23:33
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Источник: Луис Диас вернется не раньше марта
У «Ливерпуля» возникла серьезная кадровая проблема
12 декабря 2022, 23:32 | Обновлено 12 декабря 2022, 23:33
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Вингер «Ливерпуля» Луис Диас перенес операцию на травмированном колене. По информации журналиста Джеймса Пирса, Диас пропустит как минимум три месяца. Это значит, что в игру он вернется не раньше марта.
Напомним, Диас получил травму колена в октябре. На прошлой неделе во время сбора «Ливерпуля» в ОАЭ у него случился рецидив травмы.
В нынешнем сезоне на счету Диаса 4 гола и 3 ассиста в 12 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
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