Испания12 декабря 2022, 23:05 |
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Лука МОДРИЧ: «Я бы хотел завершить карьеру в Реале»
Хорватский хавбек – о своем будущем
12 декабря 2022, 23:05 |
362
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37-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру именно в мадридском клубе:
«Я сосредоточен на ЧМ-2022, посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет. Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Реале», но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю».
Ранее Модрич рассказал о том, продолжит ли свои выступления в сборной Хорватии.
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