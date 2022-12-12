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  4. Лука МОДРИЧ: «Я бы хотел завершить карьеру в Реале»
Испания
12 декабря 2022, 23:05 |
362
0

Лука МОДРИЧ: «Я бы хотел завершить карьеру в Реале»

Хорватский хавбек – о своем будущем

12 декабря 2022, 23:05 |
362
0
Лука МОДРИЧ: «Я бы хотел завершить карьеру в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру именно в мадридском клубе:

«Я сосредоточен на ЧМ-2022, посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет. Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Реале», но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю».

Ранее Модрич рассказал о том, продолжит ли свои выступления в сборной Хорватии.

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Лука Модрич Реал Мадрид
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Источник laSexta
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