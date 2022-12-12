Лука МОДРИЧ: «Я бы хотел завершить карьеру в Реале»

37-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру именно в мадридском клубе:

«Я сосредоточен на ЧМ-2022, посмотрим, что будет дальше. Я не волнуюсь, что будет, то будет. Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Реале», но нельзя ни о чем говорить со стопроцентной уверенностью. Однако я об этом мечтаю».

Ранее Модрич рассказал о том, продолжит ли свои выступления в сборной Хорватии.