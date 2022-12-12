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  4. Лука МОДРИЧ: «Хотим повторить успех ЧМ-2018. И сделать один шаг вперед»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 18:28 |
390
0

Лука МОДРИЧ: «Хотим повторить успех ЧМ-2018. И сделать один шаг вперед»

Хавбек не знает, станет ли ЧМ последним для него в сборной

12 декабря 2022, 18:28 |
390
0
Лука МОДРИЧ: «Хотим повторить успех ЧМ-2018. И сделать один шаг вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Хорватии Лука Модрич надеется, что его команда повторит успех четырехлетней давности и выйдет в финал чемпионата мира.

В полуфинале хорваты сыграют против Аргентины, а Модрич может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2022.

«Мы рады снова быть в полуфинале чемпионата мира. Сложно сравнивать с ЧМ-2018, но тогда мы написали историю, а сейчас хотим снова быть в финале и сделать шаг вперед».

«Останусь ли я в сборной на Евро-2024? Я не знаю, посмотрим. Пока я сосредоточен на ЧМ-2022, не думаю о будущем. Решу после чемпионата мира», — сказал Модрич.

37-летний хавбек провел за сборную 160 матчей.

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Лука Модрич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Marca
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