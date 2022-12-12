Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евгений ШАХОВ: «К следующему году уже буду готов»
Украина. Премьер лига
12 декабря 2022, 22:30 |
76
0

Евгений ШАХОВ: «К следующему году уже буду готов»

Хавбек «Зари» – о восстановлении после травмы

12 декабря 2022, 22:30 |
76
0
Евгений ШАХОВ: «К следующему году уже буду готов»
YouTube. Евгений Шахов

Полузащитник «Зари» Евгений Шахов рассказал о том, как идет восстановление после травмы:

«Сейчас занимаюсь, провожу все процедуры для того, чтобы как можно скорее вернуться. На этот момент я еще не готов, но я думаю, что, дай бог, в следующем году уже буду готов, проведу полноценный сбор и подготовлюсь к чемпионату».

Напомним, Шахов стал игроком «Зари» в конце сентября. На его счету 2 гола и 1 ассист в 6 матчах.

По теме:
Пепе сломал руку в матче с Марокко, но доиграл до конца
ОФИЦИАЛЬНО. Племянник Цыганыка и экс-игрок Зари продолжит карьеру в Польше
Оптимистично смотрит в будущее. Нойер не собирается завершать карьеру
Евгений Шахов Заря Луганск травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 12 декабря 2022, 04:21 2
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Бокс | 12 декабря 2022, 14:15 0
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри

Американский экс-боксер – о вероятном поединке украинца и британца

Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»
Футбол | 12.12.2022, 16:31
Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»
Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Бокс | 12.12.2022, 10:41
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
Футбол | 12.12.2022, 17:49
Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
Источник: на 90% новым тренером Александрии будет Ротань
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 01:10
Биатлон
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
11.12.2022, 03:50 1
Футбол
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
12.12.2022, 07:25 14
Бокс
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
10.12.2022, 23:00 30
Футбол
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
10.12.2022, 19:10 1
Футбол
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
10.12.2022, 23:05 12
Футбол
Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC
Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC
11.12.2022, 07:35 2
Бокс
ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру
ВИДЕО. Бех-Романчук в очередной раз показала свою сексуальную фигуру
11.12.2022, 05:20 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности