Евгений ШАХОВ: «К следующему году уже буду готов»

Полузащитник «Зари» Евгений Шахов рассказал о том, как идет восстановление после травмы:

«Сейчас занимаюсь, провожу все процедуры для того, чтобы как можно скорее вернуться. На этот момент я еще не готов, но я думаю, что, дай бог, в следующем году уже буду готов, проведу полноценный сбор и подготовлюсь к чемпионату».

Напомним, Шахов стал игроком «Зари» в конце сентября. На его счету 2 гола и 1 ассист в 6 матчах.