Украина. Премьер лига12 декабря 2022, 22:30 |
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Евгений ШАХОВ: «К следующему году уже буду готов»
Хавбек «Зари» – о восстановлении после травмы
12 декабря 2022, 22:30 |
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Полузащитник «Зари» Евгений Шахов рассказал о том, как идет восстановление после травмы:
«Сейчас занимаюсь, провожу все процедуры для того, чтобы как можно скорее вернуться. На этот момент я еще не готов, но я думаю, что, дай бог, в следующем году уже буду готов, проведу полноценный сбор и подготовлюсь к чемпионату».
Напомним, Шахов стал игроком «Зари» в конце сентября. На его счету 2 гола и 1 ассист в 6 матчах.
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