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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 22:12 |
114
0

Мазрауи успеет восстановиться к полуфиналу против Франции

У защитника проблемы с желудочно-кишечным трактом

12 декабря 2022, 22:12 |
114
0
Мазрауи успеет восстановиться к полуфиналу против Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Ключевой защитник сборной Марокко Нуссаир Мазрауи успеет восстановиться к полуфинальному матчу чемпионата мира 2022 года против Франции. Об этом сообщают марокканские СМИ.

Напомним, Мазрауи был вынужден пропустить четвертьфинальный матч против Португалии (победа 1:0). У 25-летнего защитника «Баварии» возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Напомним, матч полуфинала ЧМ-2022 между Марокко и Францией состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.

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