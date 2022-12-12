Чемпионат мира12 декабря 2022, 22:12 |
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Мазрауи успеет восстановиться к полуфиналу против Франции
У защитника проблемы с желудочно-кишечным трактом
12 декабря 2022, 22:12 |
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Ключевой защитник сборной Марокко Нуссаир Мазрауи успеет восстановиться к полуфинальному матчу чемпионата мира 2022 года против Франции. Об этом сообщают марокканские СМИ.
Напомним, Мазрауи был вынужден пропустить четвертьфинальный матч против Португалии (победа 1:0). У 25-летнего защитника «Баварии» возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Напомним, матч полуфинала ЧМ-2022 между Марокко и Францией состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.
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