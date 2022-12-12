Мазрауи успеет восстановиться к полуфиналу против Франции

Ключевой защитник сборной Марокко Нуссаир Мазрауи успеет восстановиться к полуфинальному матчу чемпионата мира 2022 года против Франции. Об этом сообщают марокканские СМИ.

Напомним, Мазрауи был вынужден пропустить четвертьфинальный матч против Португалии (победа 1:0). У 25-летнего защитника «Баварии» возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Напомним, матч полуфинала ЧМ-2022 между Марокко и Францией состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка – в 21:00 по Киеву.