Иван ПЕРИШИЧ: «С Аргентиной будет жесткий и мужской футбол»

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 против Аргентины, который состоится во вторник, 13 декабря:

«Мы видели, как Португалия с Роналду проиграла – а Криштиану пять раз был на чемпионатах мира и ни разу не стал победителем.

Месси тоже идет за титулом в пятый раз и сделает все для того, чтобы победить, но и мы будем готовы на 100%, поскольку хотим трофей. Это будет хороший матч, жесткий и мужской футбол».