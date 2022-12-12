Иван ПЕРИШИЧ: «С Аргентиной будет жесткий и мужской футбол»
Вингер сборной Хорватии – о матче против Аргентины
Вингер сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 против Аргентины, который состоится во вторник, 13 декабря:
«Мы видели, как Португалия с Роналду проиграла – а Криштиану пять раз был на чемпионатах мира и ни разу не стал победителем.
Месси тоже идет за титулом в пятый раз и сделает все для того, чтобы победить, но и мы будем готовы на 100%, поскольку хотим трофей. Это будет хороший матч, жесткий и мужской футбол».
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