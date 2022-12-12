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  4. Иван ПЕРИШИЧ: «С Аргентиной будет жесткий и мужской футбол»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 21:03 |
595
0

Иван ПЕРИШИЧ: «С Аргентиной будет жесткий и мужской футбол»

Вингер сборной Хорватии – о матче против Аргентины

12 декабря 2022, 21:03 |
595
0
Иван ПЕРИШИЧ: «С Аргентиной будет жесткий и мужской футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Перишич

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 против Аргентины, который состоится во вторник, 13 декабря:

«Мы видели, как Португалия с Роналду проиграла – а Криштиану пять раз был на чемпионатах мира и ни разу не стал победителем.

Месси тоже идет за титулом в пятый раз и сделает все для того, чтобы победить, но и мы будем готовы на 100%, поскольку хотим трофей. Это будет хороший матч, жесткий и мужской футбол».

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Источник Jutarnji List
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