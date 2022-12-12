Во вторник, 13 декабря, состоится поединок полуфинала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Аргентины и Нидерландов.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

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В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспильного.