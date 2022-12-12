Чемпионат мира12 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 12 декабря 2022, 17:46
403
0
Аргентина – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Смотрите 13 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022
12 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 12 декабря 2022, 17:46
403
0
Во вторник, 13 декабря, состоится поединок полуфинала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Аргентины и Нидерландов.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.
Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспильного.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 12 декабря 2022, 16:49 5
Пока путин не спешит нас радовать
Футбол | 11 декабря 2022, 20:13 3
Аргентина ранее выходила в финал во всех четырех случаях
Футбол | 11.12.2022, 20:20
Футбол | 12.12.2022, 10:40
Футбол | 12.12.2022, 14:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2022, 07:55 8
10.12.2022, 19:10 1
12.12.2022, 04:21 2
11.12.2022, 03:50 1
Бокс
11.12.2022, 19:35
10.12.2022, 16:06 4
11.12.2022, 14:10