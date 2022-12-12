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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 12 декабря 2022, 17:46
403
0

Аргентина – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Смотрите 13 декабря в 21:00 поединок Мундиаля-2022

12 декабря 2022, 17:38 | Обновлено 12 декабря 2022, 17:46
403
0
Аргентина – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 декабря, состоится поединок полуфинала чемпионата мира, в котором встретятся национальные команды Аргентины и Нидерландов.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспильного.

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Источник Sport.ua
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