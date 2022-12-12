Лионель СКАЛОНИ: «Надо насладиться игрой против Модрича»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением по поводу лидера сборной Хорватии Луки Модрича:

«Приятно видеть Модрича на поле, наблюдать за его игрой. Он для многих стал примером – как благодаря мастерству, так и благодаря поведению.

Надо насладиться игрой против него, как это было в случае с Левандовски. Тот, кто любит футбол, хочет видеть таких футболистов на поле».

Завтра, 13 декабря, Аргентина сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией.