Лионель СКАЛОНИ: «Надо насладиться игрой против Модрича»
Тренер сборной Аргентины – о лидере сборной Хорватии
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился своим мнением по поводу лидера сборной Хорватии Луки Модрича:
«Приятно видеть Модрича на поле, наблюдать за его игрой. Он для многих стал примером – как благодаря мастерству, так и благодаря поведению.
Надо насладиться игрой против него, как это было в случае с Левандовски. Тот, кто любит футбол, хочет видеть таких футболистов на поле».
Завтра, 13 декабря, Аргентина сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией.
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