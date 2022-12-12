Лионель СКАЛОНИ: «Аргентина умеет побеждать и проигрывать»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии полуфинала ЧМ-2022 с командой Хорватией высказался о ситуации, которая имела место в матче 1/4 финала со сборной Нидерландов (2:2, 4:3 - по пенальти).

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«В футболе происходят различные моменты, которые позже активно обсуждаются. Есть судьи, которые вершат правосудие. Но необходимо сказать одно: мы умеем побеждать и проигрывать. После игры с Саудовской Аравией мы спокойно отправились в отель. Все заканчивается, когда арбитр дает финальный свисток. Нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Добавление такого количества компенсированного времени – это что-то новое, и это вводит в некоторое заблуждение. Арбитр добавляет 10 минут, а потом еще какое-то время сверху, и вы не понимаете, когда игра закончится. Это происходило не только у нас, но и в матче Бразилии. Это новая ситуация для всех, но я не говорю, что это справедливо или несправедливо. Наверняка позже это станет более естественным», – рассказал Скалони.

Игра 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии состоится во вторник, 13 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.