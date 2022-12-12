Калинина стартовала с уверенной победы на турнире во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В первом раунде украинка переиграла 21-летнюю Кароль Монне из Франции (№204 WTA).



Лимож. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 6:4, 6:0



В следующем раунде Калинина сразится против 17-летней француженки Дженни Лим, которая проиграла в квалификации, а потом как лаки-лузер прошла во второй круг на отказе Анны-Лены Фридзам.



На прошлой неделе Ангелина дошла до полуфинала на турнире аналогичной категории в Анже и вернулась в первую полусотню мирового рейтинга.