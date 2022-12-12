Калинина стартовала с уверенной победы на турнире во Франции
Ангелина в двух сетах обыграла 21-летнюю Кароль Монне
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.
В первом раунде украинка переиграла 21-летнюю Кароль Монне из Франции (№204 WTA).
Лимож. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 6:4, 6:0
В следующем раунде Калинина сразится против 17-летней француженки Дженни Лим, которая проиграла в квалификации, а потом как лаки-лузер прошла во второй круг на отказе Анны-Лены Фридзам.
На прошлой неделе Ангелина дошла до полуфинала на турнире аналогичной категории в Анже и вернулась в первую полусотню мирового рейтинга.
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