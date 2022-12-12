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WTA
12 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 12 декабря 2022, 17:39
430
1

Калинина стартовала с уверенной победы на турнире во Франции

Ангелина в двух сетах обыграла 21-летнюю Кароль Монне

12 декабря 2022, 17:34 | Обновлено 12 декабря 2022, 17:39
430
1
Калинина стартовала с уверенной победы на турнире во Франции
WTA. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 125 в Лиможе.

В первом раунде украинка переиграла 21-летнюю Кароль Монне из Франции (№204 WTA).

Лимож. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Кароль Монне (Франция) – 6:4, 6:0

В следующем раунде Калинина сразится против 17-летней француженки Дженни Лим, которая проиграла в квалификации, а потом как лаки-лузер прошла во второй круг на отказе Анны-Лены Фридзам.

На прошлой неделе Ангелина дошла до полуфинала на турнире аналогичной категории в Анже и вернулась в первую полусотню мирового рейтинга.

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Рейтинг WTA. Ангелина Калинина вернулась в топ-50
Ангелина Калинина WTA Лимож Кароль Монне
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andrey_1992
в 1 сеті було непереливки після того як Калініна вела 5-1 і чуть не умудрилась дійти до 5-5, але добре, що 6-4 закінчився сет, ну а другий сет просто розмазала з бубликом Моне
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