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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Хорватия
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 17:12 |
668
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Хорватия

Поединок состоится во вторник, 13 декабря

12 декабря 2022, 17:12 |
668
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 13 декабря, состоится поединок полуфинала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Хорватии.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеоосервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспильного.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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donnerwetter
Тут дело не в Где смотреть? , а будет ли в это время электричество в хате.   
 Если нет, то опять Радио Промiнь (не реклама ), а потом обзор матча на Ютуб.
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