Во вторник, 13 декабря, состоится поединок полуфинала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Хорватии.

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будет транслировать видеоосервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспильного.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.