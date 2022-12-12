Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Аргентина – Хорватия
Поединок состоится во вторник, 13 декабря
Во вторник, 13 декабря, состоится поединок полуфинала чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Аргентины и Хорватии.
Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Итальянский арбитр Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будет транслировать видеоосервис MEGOGO, а также региональные каналы Суспильного.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Хорватия.
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