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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 16:23 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:34
193
0

РОНАЛДО: «Не могу сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022»

Бразильский экс-нападающий – о шансах на успех Месси и Ко

12 декабря 2022, 16:23 | Обновлено 12 декабря 2022, 16:34
193
0
РОНАЛДО: «Не могу сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

46-летний бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказал мнение о возможной победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022, который завершается в Катаре.

«Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет.

Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания. А еще у них есть Месси, который может решить исход матча», – заявил Роналдо.

В полуфинале мундиаля сборная Аргентины сыграет во вторник, 13 декабря, с командой Хорватии. В другом полуфинале, напомним, отношения выяснят сборные Франции и Марокко.

Ранее сообщалось, что тренер Аргентины Лионель Скалони не знает, когда Лионель Месси завершит карьеру в сборной.

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Источник Marca
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