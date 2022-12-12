РОНАЛДО: «Не могу сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022»
Бразильский экс-нападающий – о шансах на успех Месси и Ко
46-летний бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказал мнение о возможной победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022, который завершается в Катаре.
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«Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет.
Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает свой игрой на поле. Аргентина играет не очень хорошо, но у них очень много желания. А еще у них есть Месси, который может решить исход матча», – заявил Роналдо.
В полуфинале мундиаля сборная Аргентины сыграет во вторник, 13 декабря, с командой Хорватии. В другом полуфинале, напомним, отношения выяснят сборные Франции и Марокко.
Ранее сообщалось, что тренер Аргентины Лионель Скалони не знает, когда Лионель Месси завершит карьеру в сборной.
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