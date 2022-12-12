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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 16:11 |
164
0

Тренер Аргентины не знает, когда Месси завершит карьеру в сборной

Последний ЧМ для Лионеля?

12 декабря 2022, 16:11 |
164
0
Тренер Аргентины не знает, когда Месси завершит карьеру в сборной
Sky Sports

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси перед стартом ЧМ-2022 заявил, что это определенно его последний чемпионат мира, однако наставник национальной команды Лионель Скалони не знает, когда именно форвард закончит карьеру в сборной.

«Это последний ЧМ для Месси? Я не знаю. Посмотрим после ЧМ-2022, что он решит по поводу выступлений за сборную. Посмотрим, будем ли мы дальше наслаждаться его игрой в футболке Аргентины».

«Я точно знаю, что его и всю команду поддерживает весь аргентинский народ», — сказал Скалони.

35-летний игрок провел за сборную 170 матчей.

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Источник BBC
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