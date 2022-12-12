Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич перед полуфиналом ЧМ-2022 против Аргентины не обращает внимания на критику его команды, а также уверен, что хорваты подают пример всем сборным из небольших стран.

«Хорватия — среди четырех лучших сборных ЧМ. Это уже невероятный успех, но мы хотим большего. Мы сыграем против невероятной Аргентины с невероятным Месси. У нас нет никакой усталости, несмотря на то, что два матча плей-офф мы провели с дополнительным временем. Команда успела восстановиться».

«Четыре года назад мы вышли в финал, сделав мечту реальностью для всех маленьких стран. Никто не видел Хорватию в финале, и многие сборные воодушевились нашим примером. У нас скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ, какие могут быть вопросы?», — сказал Далич.

Хорватия - одна из самых маленьких по количеству населения стран (приблизительно 3,9 миллиона человек), которая выходила в финал чемпионатов мира.