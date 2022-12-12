Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 16:31 |
45
0

Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»

Тренер снова может вывести сборную в финал чемпионата мира

12 декабря 2022, 16:31 |
45
0
Златко ДАЛИЧ: «Хорватия играет в скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Хорватии Златко Далич перед полуфиналом ЧМ-2022 против Аргентины не обращает внимания на критику его команды, а также уверен, что хорваты подают пример всем сборным из небольших стран.

«Хорватия — среди четырех лучших сборных ЧМ. Это уже невероятный успех, но мы хотим большего. Мы сыграем против невероятной Аргентины с невероятным Месси. У нас нет никакой усталости, несмотря на то, что два матча плей-офф мы провели с дополнительным временем. Команда успела восстановиться».

«Четыре года назад мы вышли в финал, сделав мечту реальностью для всех маленьких стран. Никто не видел Хорватию в финале, и многие сборные воодушевились нашим примером. У нас скучный футбол? Мы в полуфинале ЧМ, какие могут быть вопросы?», — сказал Далич.

Хорватия - одна из самых маленьких по количеству населения стран (приблизительно 3,9 миллиона человек), которая выходила в финал чемпионатов мира.

По теме:
РОНАЛДО: «Не могу сказать, что Аргентина выиграет ЧМ-2022»
Тренер Аргентины не знает, когда Месси завершит карьеру в сборной
На ЧМ-2022 зафиксирован второй случай смерти журналиста
сборная Хорватии по футболу Златко Далич ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Футбол | 12 декабря 2022, 16:29 0
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков

На виду не только Михаил Мудрик

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
Футбол | 12 декабря 2022, 10:17 10
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»

Президент «Ингульца» – о собственнике «Руха»

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 12.12.2022, 01:10
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Футбол | 11.12.2022, 20:20
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 12.12.2022, 04:21
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
Артур БЕТЕРБИЕВ: «Помогу Фьюри с Усиком, если ему это будет нужно»
12.12.2022, 07:25 9
Бокс
Хохфильцен-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 12-й
Хохфильцен-2022. Норвегия выиграла мужскую эстафету, Украина стала 12-й
10.12.2022, 16:06 4
Биатлон
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
11.12.2022, 08:55 1
Бокс
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
Переписали историю. Сборная Марокко выбила Португалию с ЧМ-2022
10.12.2022, 18:58 59
Футбол
Фернанду САНТУШ: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»
Фернанду САНТУШ: «Не жалею, что оставил Роналду в запасе»
10.12.2022, 21:17 11
Футбол
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
10.12.2022, 19:31 14
Футбол
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
11.12.2022, 00:30
Бокс
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
10.12.2022, 19:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности