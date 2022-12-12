На ЧМ-2022 зафиксирован второй случай смерти журналиста

В Катаре, где близится к завершению чемпионат мира 2022, скончался фотожурналист Халид аль-Мисслам. Об обстоятельствах и причинах его смерти ничего неизвестно.

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Журналист представлял катарский телеканал Al Kass. Пресс-служба телеканала подтвердила факт смерти одного из своих сотрудников на ЧМ-2022.

Смерть аль-Мисслама – второй случай гибель журналиста на ЧМ-2022 за последние 48 часов. Ранее во время матча 1/4 финала между сборными Нидерландов и Аргентины умер американский журналист Грант Уол. У него случилась острая реакция на стресс во время дополнительного времени в матче. Журналиста экстренно госпитализировали, но врачи не сумели его спасти.