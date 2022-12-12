Андрис НОППЕРТ: «Возможно, это был мой последний матч в сборной»

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, 3:4 пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Возможно, это был мой последний матч в сборной. Да, я думал об этом после матча с Аргентиной.

Я мечтал о таком опыте с детства, но в последние годы эта мечта была где-то очень далеко. Честно говоря, ее уже и не было.

Я благодарен ван Галу за то, что моя мечта в сборной Нидерландов все-таки сбылась. С другим тренером у меня, вероятно, бы не появилось такого шанса», - сказал Нопперт.