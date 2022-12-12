Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрис НОППЕРТ: «Возможно, это был мой последний матч в сборной»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 14:46 |
208
0

Андрис НОППЕРТ: «Возможно, это был мой последний матч в сборной»

Вратарь сборной Нидерландов – о вылете с Мундиаля в Катаре

12 декабря 2022, 14:46 |
208
0
Андрис НОППЕРТ: «Возможно, это был мой последний матч в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрис Нопперт

Голкипер сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал поражение от Аргентины (2:2, 3:4 пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Возможно, это был мой последний матч в сборной. Да, я думал об этом после матча с Аргентиной.

Я мечтал о таком опыте с детства, но в последние годы эта мечта была где-то очень далеко. Честно говоря, ее уже и не было.

Я благодарен ван Галу за то, что моя мечта в сборной Нидерландов все-таки сбылась. С другим тренером у меня, вероятно, бы не появилось такого шанса», - сказал Нопперт.

По теме:
Аргентина – Хорватия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Марио ПАШАЛИЧ: «Аргентина – это не только Лионель Месси»
Де ПАУЛЬ: «Очень горжусь своей игрой и товарищами по команде»
Андрис Нопперт ЧМ-2022 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Аргентины по футболу Нидерланды - Аргентина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Nu.nl
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Футбол | 11 декабря 2022, 20:20 4
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста
Знает толк в юморе. Агуэро смешно обыграл конфликт Месси и Вегхорста

Аргентинец опубликовал твит всего с пятью словами

Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
Футбол | 11 декабря 2022, 19:35 0
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи

В полуфиналах сыграют: Аргентина против Хорватии, Франция против Марокко

Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко
Футбол | 12.12.2022, 09:20
Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко
Лунина в аренду. Реал заинтересовался голкипером сборной Марокко
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 12.12.2022, 01:10
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина
Футбол | 12.12.2022, 05:45
Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина
Кроуфорд брутально нокаутировал россиянина, Лопес с трудом победил Мартина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022
«Моей мечте пришел конец». Роналду прокомментировал неудачу на ЧМ-2022
11.12.2022, 17:19 32
Футбол
Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя
Непобежденный Кроуфорд брутально нокаутировал боксера из страны-изгоя
11.12.2022, 07:55 8
Бокс
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
10.12.2022, 20:36 3
Бокс
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
«Мне нечего ему сказать». Эрик тен Хаг обвинил Роналду в предательстве
11.12.2022, 03:50 1
Футбол
Криштиану Роналду: когда мир уже не прогибается
Криштиану Роналду: когда мир уже не прогибается
10.12.2022, 13:15 17
Футбол
Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC
Побывав в нокдауне, Тео Лопес победил Мартина в элиминаторе WBC
11.12.2022, 07:35 2
Бокс
Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
Перегнули палку. ФИФА открыла дело против Аргентины за поведение игроков
10.12.2022, 15:45 16
Футбол
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
ВИДЕО. Как Теренс Кроуфорд чуть не убил Давида Аванесяна
11.12.2022, 08:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности