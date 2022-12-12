Де ПАУЛЬ: «Очень горжусь своей игрой и товарищами по команде»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (2:2, пенальти 4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Мне пришлось приложить гигантские усилия – в течение трех дней перед игрой я очень много работал над реабилитацией, и заслужил то, чтобы выйти в стартовом составе.

Сначала я был очень зол из-за того, что о моей травме стало известно сопернику, но мы много работали над тем, чтобы произошло то, что потом увидели все – тренер доверился мне, а я очень горжусь не только своей игрой, но и товарищами по команде.

Могу только скромно посоветовать всем футболистам – будьте живым примером, работайте до седьмого пота, но не ходите головами других игроков, не оглядывайтесь на конкурентов и не завидуйте им. Неважно, сколько будет стоить итоговый успех, и невозможно описать ту гордость, когда вы достигаете его», - сказал Де Пауль.