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  4. Де ПАУЛЬ: «Очень горжусь своей игрой и товарищами по команде»
Чемпионат мира
12 декабря 2022, 14:18 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:31
134
0

Де ПАУЛЬ: «Очень горжусь своей игрой и товарищами по команде»

Хавбек сборной Аргентины – о выходе в полуфинал чемпионата мира

12 декабря 2022, 14:18 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:31
134
0
Де ПАУЛЬ: «Очень горжусь своей игрой и товарищами по команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (2:2, пенальти 4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Мне пришлось приложить гигантские усилия – в течение трех дней перед игрой я очень много работал над реабилитацией, и заслужил то, чтобы выйти в стартовом составе.

Сначала я был очень зол из-за того, что о моей травме стало известно сопернику, но мы много работали над тем, чтобы произошло то, что потом увидели все – тренер доверился мне, а я очень горжусь не только своей игрой, но и товарищами по команде.

Могу только скромно посоветовать всем футболистам – будьте живым примером, работайте до седьмого пота, но не ходите головами других игроков, не оглядывайтесь на конкурентов и не завидуйте им. Неважно, сколько будет стоить итоговый успех, и невозможно описать ту гордость, когда вы достигаете его», - сказал Де Пауль.

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Источник Football Espana
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