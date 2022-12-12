Арсенал готов заменить травмированного Жезуса. Есть кандидат из Испании

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Игрок из Португалии должен стать заменой Габриэлу Жезусу, который на ЧМ-2022 травмировался в лагере сборной Бразилии.

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«Атлетико» из Мадрида якобы готов продать Фелиша за 120 млн евро – сумму, которая была уплачена за него «Бенфике» в 2019 году. Впрочем, «канониры» верят, что «матрасники» ценник на Фелиша все же уменьшат.

Напомним, ранее сообщалось, что Габриэл Жезус, перенеся операцию на колене, выбыли из строя примерно на 3 месяца, но позднее стало известно, что восстановиться он сможет и раньше.