Арсенал готов заменить травмированного Жезуса. Есть кандидат из Испании
Лондонцы думают над подписанием нового игрока
Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Игрок из Португалии должен стать заменой Габриэлу Жезусу, который на ЧМ-2022 травмировался в лагере сборной Бразилии.
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«Атлетико» из Мадрида якобы готов продать Фелиша за 120 млн евро – сумму, которая была уплачена за него «Бенфике» в 2019 году. Впрочем, «канониры» верят, что «матрасники» ценник на Фелиша все же уменьшат.
Напомним, ранее сообщалось, что Габриэл Жезус, перенеся операцию на колене, выбыли из строя примерно на 3 месяца, но позднее стало известно, что восстановиться он сможет и раньше.
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Взагалі якось вже треба вирощувати з гравців універсалів, аби могли підміняти. Це і для гравців корисно, бо можуть отримати ігровий час, коли на своїй позиції хтось намертво сидить в старті.Он Зінченко чудово міняє лівий захист на півзахист в збірній. Кансело грає як зліва в захисті, так і справа. Малиновський теж в Аталанті грає по всьому півзахисту. То чисто справа, то більше в центрі, то взагалі десь зліва. Стоунза Гвардіола став часто ставити справа в захист. У нього взагалі всі футболісти захисту підмінять один одного постійно, міняючись позиціями.
Вінгерам, півзахисникам і форвардам теж треба вчитися мінятися позиціями при потребі, коли хтось травмувався отак як Жезус, а заміни нема.