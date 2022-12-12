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  4. Арсенал готов заменить травмированного Жезуса. Есть кандидат из Испании
Англия
12 декабря 2022, 13:56 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:15
594
1

Арсенал готов заменить травмированного Жезуса. Есть кандидат из Испании

Лондонцы думают над подписанием нового игрока

12 декабря 2022, 13:56 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:15
594
1
Арсенал готов заменить травмированного Жезуса. Есть кандидат из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно форварда мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. Игрок из Португалии должен стать заменой Габриэлу Жезусу, который на ЧМ-2022 травмировался в лагере сборной Бразилии.

«Атлетико» из Мадрида якобы готов продать Фелиша за 120 млн евро – сумму, которая была уплачена за него «Бенфике» в 2019 году. Впрочем, «канониры» верят, что «матрасники» ценник на Фелиша все же уменьшат.

Напомним, ранее сообщалось, что Габриэл Жезус, перенеся операцию на колене, выбыли из строя примерно на 3 месяца, но позднее стало известно, что восстановиться он сможет и раньше.

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Арсенал Лондон Габриэл Жезус Жоау Фелиш
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Источник Marca
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Комментарии 1
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anacreon
За ці гроші можна купити дванадцять Довбиків. Взагалі в чому проблема клубам взяти  Довбика на заміну основним форвардам? Дешевий, забивний. Довбику треба собі нормальних агентів знайти, які будуть його просувати.А Мудрика не можна перевести в напад взагалі? Жезус не грав дев'ятку в Арсеналі. Він там мотався по всьому полю, навіть в захист постійно прибігав допомагати. Ну сидить Мудрик зліва постійно і чекає на передачу, аби вибігти в контр-атаку. Ну поставте на два місяці кудись більше в центр )))
Взагалі якось вже треба вирощувати з гравців універсалів, аби могли підміняти. Це і для гравців корисно, бо можуть отримати ігровий час, коли на своїй позиції хтось намертво сидить в старті.Он Зінченко чудово міняє лівий захист на півзахист в збірній. Кансело грає як зліва в захисті, так  і справа. Малиновський теж в Аталанті грає по всьому півзахисту. То чисто справа, то більше в центрі, то взагалі десь зліва.  Стоунза Гвардіола став часто ставити справа в захист. У нього взагалі всі футболісти захисту підмінять один одного постійно, міняючись позиціями.
Вінгерам, півзахисникам і форвардам теж треба вчитися мінятися позиціями при потребі, коли хтось травмувався отак як Жезус, а заміни нема.  
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