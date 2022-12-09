Не все так плохо? Тренер Арсенала не уверен, что Жезус пропустит три месяца

Наставник «Арсенала» Микель Артета не готов подтвердить, что основной форвард Габриэль Жезус выбыл на три месяца после операции на колене.

Игрок получил травму во время чемпионата мира.

«У нас нет даты возвращения Жезуса. Будем каждую неделю смотреть, как он восстанавливается. Когда узнаем точно срок возвращения, тогда и подумаем по поводу трансфера форварда», — сказал Артета.

В нынешнем сезоне АПЛ нападающий забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.