Рафаэл ЛЕАУ: «Наша история на этом не заканчивается»

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал поражение от национальной команды Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Наша команда стремилась пройти как можно дальше. А если говорить конкретнее – выиграть Кубок мира. Так мы бы продемонстрировали ценность команды, но даже с чувством грусти мы в полной мере насладились этим турниром!

Мы столкнулись с соперником, который смог предложить в этой игре больше, чем мы. Потому он и прошел дальше. Но наша история на этом не заканчивается, мы перевернем эту страницу вместе, и будущее определенно будет светлым. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на всех матчах!» - написал Леау.