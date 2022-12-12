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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 13:31 | Обновлено 12 декабря 2022, 13:35
306
0

Рафаэл ЛЕАУ: «Наша история на этом не заканчивается»

Форвард сборной Португалии – о вылете с Мундиаля в Катаре

12 декабря 2022, 13:31 | Обновлено 12 декабря 2022, 13:35
306
0
Рафаэл ЛЕАУ: «Наша история на этом не заканчивается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал поражение от национальной команды Марокко (0:1) в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

«Наша команда стремилась пройти как можно дальше. А если говорить конкретнее – выиграть Кубок мира. Так мы бы продемонстрировали ценность команды, но даже с чувством грусти мы в полной мере насладились этим турниром!

Мы столкнулись с соперником, который смог предложить в этой игре больше, чем мы. Потому он и прошел дальше. Но наша история на этом не заканчивается, мы перевернем эту страницу вместе, и будущее определенно будет светлым. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые поддерживали нас на всех матчах!» - написал Леау.

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Рафаэл Леау ЧМ-2022 по футболу сборная Португалии по футболу
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