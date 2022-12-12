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Чемпионат мира
12 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 12 декабря 2022, 11:57
319
1

Маркус РЭШФОРД: «Англия еще вернется!»

Форвард сборной Англии – о вылете с Мундиаля в Катаре

12 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 12 декабря 2022, 11:57
319
1
Маркус РЭШФОРД: «Англия еще вернется!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам национальной команды после вылета с чемпионата мира.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия потерпела поражение от Франции (1:2) и завершила выступление в турнире.

«Последние несколько недель были переполнены различными эмоциями. Каждый в нашей команде сделал все возможное, чтобы быть готовым к трудностям, с которыми предстояло столкнуться. Мы были близки к успеху, но не настолько.

Я обещаю вам, что мы еще вернемся! Спасибо за вашу безоговорочную поддержку» - написал Рэшфорд в Instagram.

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DK1961
Надо было забивать свои моменты. Пеналь особенно
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