Маркус РЭШФОРД: «Англия еще вернется!»
Форвард сборной Англии – о вылете с Мундиаля в Катаре
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам национальной команды после вылета с чемпионата мира.
В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия потерпела поражение от Франции (1:2) и завершила выступление в турнире.
«Последние несколько недель были переполнены различными эмоциями. Каждый в нашей команде сделал все возможное, чтобы быть готовым к трудностям, с которыми предстояло столкнуться. Мы были близки к успеху, но не настолько.
Я обещаю вам, что мы еще вернемся! Спасибо за вашу безоговорочную поддержку» - написал Рэшфорд в Instagram.
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