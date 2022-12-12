Маркус РЭШФОРД: «Англия еще вернется!»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд обратился к болельщикам национальной команды после вылета с чемпионата мира.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Англия потерпела поражение от Франции (1:2) и завершила выступление в турнире.

«Последние несколько недель были переполнены различными эмоциями. Каждый в нашей команде сделал все возможное, чтобы быть готовым к трудностям, с которыми предстояло столкнуться. Мы были близки к успеху, но не настолько.

Я обещаю вам, что мы еще вернемся! Спасибо за вашу безоговорочную поддержку» - написал Рэшфорд в Instagram.