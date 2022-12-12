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12 декабря 2022, 11:20 |
151
0

Надежда КОЛБ: «Впечатляет, когда засыпаешь и просыпаешься без света»

Теннисистка поделилась эмоциями после визита в Украину

12 декабря 2022, 11:20 |
151
0
Надежда КОЛБ: «Впечатляет, когда засыпаешь и просыпаешься без света»
Инстаграм Надежды Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб, временно проживающая в Латвии, поделилась впечатлениями о визите в Украину во время полномасштабного российского вторжения.

«Понять что-то хоть немного можно только побывав и увидев своими глазами. Я была в одной из самых безопасных областей Украины, где ситуация со светом тоже немного лучше других городов, но даже это впечатляет. Впечатляет, когда засыпаешь и просыпаешься без света, без интернета и всех простых вещей, к которым ты привык. Впечатляет, когда двигаешься по абсолютной темноте улиц и переходишь дороги в таких условиях. Впечатляет, когда замерзаешь в комнате. Впечатляет и ужасный грохот генераторов вокруг. Мне везет, что во второй раз мое пребывание в Украине не сопровождается тревогами; на улице морозно, но еще едва переваливает 0 градусов; свет во Львове отсутствует по графику (разве что с небольшой погрешностью). Мне везет. Однако... мне грустно и больно уезжать. Мое сердце здесь, в Украине, как и мое будущее. Сегодня я еду и искренне верю, что уже следующий мой приезд будет продолжительнее... На всю жизнь. Я в восторге от того, как украинцы преодолевают сложности, как они находят пути и используют возможности. В восторге, что жизнь продолжается и продолжаются изменения... к лучшему. Обязательно, к лучшему. Держитесь, все мои дорогие друзья, кто есть в Украине... мне стыдно снова ехать... банальное слово «Держитесь», я знаю как оно уже всех бесит... да я и не знаю, какие вообще слова могут быть уместны. .
Держись, мой дорогой брат. Это наши первые зимние праздники неполной семьей... без тебя. Ты хорошо знаешь, как нам тебя не хватает, как мысленно все мы всегда с тобой... как мы мечтаем, чтобы ты был рядом. Я очень горжусь тобой. Тем, какой ты теперь тренер и, главное, какой ты человек. Спасибо тебе и всем украинцам.

Конечно, за 9 месяцев я полюбила Ригу, а в первую очередь ее людей. Я буду благодарна этому городу и этому государству до конца жизни за безопасность и возможности для моих родных, за теплый прием и помощь, за их доброе сердце и готовность поддерживать. Спасибо», – написала Надежда в инстаграме.

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Надежда Колб lifestyle российско-украинская война
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