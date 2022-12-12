Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о собственнике львовского «Руха» Григории Козловском.

«Я все не могу успокоиться из-за желтоводской табачной фабрики. Вот нашли, что вроде бы там не платили налоги. Ну красавцы, просто красавцы. Говорю: «Молодцы, нашли». Если не платила налоги, то что нужно сделать? Устранить или заставить заплатить. 2 варианта, правильно? Если они ликвидируют… Вот полиция нашла поле конопли, что с ней делают? Скосили и утилизировали.

А что делают? Нашли фабрику, не платившую налоги, и аккуратно разбирают для того, чтобы перевезти и поставить в другом месте. То есть Вася не вышел лицом – отвезли к Грише. И все будет хорошо. Только имя изменилось, а сигаретная фабрика как работала, так и работает.

Я вам сейчас дальше скажу. Я на эту тему сделаю другую пресс-конференцию, потому что я по цифрам не полностью готов. Скажу одно, Гриша Козловский с такой же фабрикой… Кстати, они вместе когда-то работали, Желтые Воды и Львов. Вместе работали, вместе общались, вместе дружили, вместе от полиции отбивались. А потом… Это Гриша, он дружит до тех пор, пока ему выгодно. А потом находит все эти моменты, так он с компаньонами разводится.

И здесь ситуация – за 2021 год Гриша с той фабрики не доплатил 16 миллиардов гривен, а заплатил 3 миллиарда 400 гривен (вероятно, Поворознюк имел в виду 400 тысяч гривен – прим.). А за 2022 он не заплатил около 20 миллиардов. Вдумайтесь в цифры. Чтобы повысить пенсию на всю страну, нужно было 3-4 миллиарда. А здесь не доплачивают в бюджет 36 миллиардов за два года. И он работает.

А я чего это говорю, а другое, такое как фамилии, не называю – потому что хочу, чтобы президент меня услышал. Я уверен, что он этого не знает. Ему говорят совсем другое, а я думаю, что он разберется и сделает вывод.

Я когда узнал цифры, то давал интервью, что Гриша – мышь. Знаете, я ошибся – он не мышь, он целая крыса, б###ь, чтобы так воровать у народа», – сказал Поворознюк.