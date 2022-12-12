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  4. Рейтинг ATP. Сачко опустился на 40 позиций, Приходько – на 60
ATP
12 декабря 2022, 07:59 |
119
0

Рейтинг ATP. Сачко опустился на 40 позиций, Приходько – на 60

С украинцев списали очки за прошлогодние успехи

12 декабря 2022, 07:59 |
119
0
Рейтинг ATP. Сачко опустился на 40 позиций, Приходько – на 60
ФТУ. Алексей Крутых

На прошлой неделе у мужчин кроме большого выставочного турнира в Саудовской Аравии проходили лишь 15-тысячники ITF, поэтому изменения в рейтинге если и были, то незначительные.

В первой сотне 21-летний представитель Китайского Тайбэя Цен Чун Син потерял 11 позиций и опустился на 98-ю строчку. Больше изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга ATP



Лидер украинского тенниса Алексей Крутых сохранил 188 место. Виталий Сачко потерял очки за прошлогодний полуфинал челленджера в Форли и опустился на 40 позиций. С Олега Приходько списали очки за прошлогодний финал челленджера в турецкой Анталье, он опустился на 60 строчек. Илья Марченко и Александр Овчаренко немного улучшили свои позиции.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Источник Sport.ua
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