Рейтинг ATP. Сачко опустился на 40 позиций, Приходько – на 60

На прошлой неделе у мужчин кроме большого выставочного турнира в Саудовской Аравии проходили лишь 15-тысячники ITF, поэтому изменения в рейтинге если и были, то незначительные.



В первой сотне 21-летний представитель Китайского Тайбэя Цен Чун Син потерял 11 позиций и опустился на 98-ю строчку. Больше изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга ATP





Лидер украинского тенниса Алексей Крутых сохранил 188 место. Виталий Сачко потерял очки за прошлогодний полуфинал челленджера в Форли и опустился на 40 позиций. С Олега Приходько списали очки за прошлогодний финал челленджера в турецкой Анталье, он опустился на 60 строчек. Илья Марченко и Александр Овчаренко немного улучшили свои позиции.



Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP