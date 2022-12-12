Рейтинг WTA. Ангелина Калинина вернулась в топ-50

На прошлой неделе состоялся предпоследний турнир категории WTA 125 в текущем сезоне – на этот раз в Анже. Как и неделю назад победу на соревнованиях такой категории добыла Алиша Паркс. 21-летняя американка благодаря этому успеху поднялась на 75-ю позицию мирового рейтинга, на прошлой неделе она дебютировала в топ-100.



В первой десятке изменений не произошло.



Топ-10 рейтинга WTA





В Анже неплохо выступила первая ракетка Украины Ангелина Калинина, это позволило ей вернуться в первую полусотню. Также в топ-100 находится Марта Костюк, Катерина Байндл и Даяна Ястремская, но позиции двух последних весьма шаткие. Дарья Снигур опустилась уже на 150-е место.



Украинки в рейтинге WTA



