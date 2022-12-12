Гарри МАГУАЙР: «Рефери матча с Францией был очень плох в принятии решений»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр после поражения от Франции (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира 2022 раскритиковал главного арбитра встречи Вилтона Сампайо из Бразилии.

«Я считаю, что рефери был очень плох в принятии решений на протяжении всего матча. Мы, игроки, постоянно приходим к журналистам, нас критикуют, поэтому было бы неплохо посмотреть, как судья выйдет сюда и скажет, хорошо ли он отработал в этом матче. В первом тайме было 5-6 незафиксированных фолов сборной Франции.

Изначально он не хотел ставить пенальти во втором тайме. А фол на Букайо Сака был явным нарушением, которое привело к первому голу французов. Это важнейшие моменты, важнейшие решения. И от рефери хочется ожидать, чтобы эти решения были правильными. К сожалению, сегодня не было ни одного такого решения», - сказал Магуайр.