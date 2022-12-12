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12 декабря 2022, 03:33 | Обновлено 12 декабря 2022, 03:42
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0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Любая помощь ВСУ – это уже вклад»

Украинский футболист – о помощи военным

12 декабря 2022, 03:33 | Обновлено 12 декабря 2022, 03:42
25
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Любая помощь ВСУ – это уже вклад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Известный украинский футболист Роман Зозуля у себя в соцсетях отметил, что любая помощь украинским военным важна.

«Я общаюсь с очень многими волонтерами, военными и просто людьми. И все чаще замечаю, что многие преуменьшают свое значение. Есть люди, которые не находятся на фронте, но в тылу делают очень много приближающих победу вещей. Есть те, кто не находится в Украине, но 24/7 готовы помогать. И большинство из этих людей говорят, что то, что они делают - это минимум и не стоит внимания…

Друзья, хочу Вам сказать одно: любая помощь – это уже вклад. Человек, который утром не выпил кофе и сделал на эти деньги донат - приблизил победу. Паренек, который просто подвез гуманитарный груз, потому что его подружка волонтер попросила его - приближает нашу победу. Каждый шаг, который вы делаете с любой помощью нашим военным и Украине, важен.

Запомните, что вы все, маленькие детали, огромной цепи под названием Украина. И я благодарен Вам за помощь. Материальную, физическую, гуманитарную или информационную. Вместе мы – Народная Армия», - написал Зозуля.

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