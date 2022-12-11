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Украина. Премьер лига
11 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 11 декабря 2022, 21:32
482
0

ФОТО. Петраков посетил школы с украинскими детьми в Нью-Йорке и Чикаго

Визит коуча сборной в США приурочен к премьере фильма «Помни сине-желтых»

11 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 11 декабря 2022, 21:32
482
0
ФОТО. Петраков посетил школы с украинскими детьми в Нью-Йорке и Чикаго
УАФ. Петраков с украинскими школьниками

Главный тренер сборной Александр Петраков посетил школы с украинскими детьми в городе Йонкерс возле Нью-Йорка и украинскую католическую школу Святого Николая в Чикаго.

Визит Александра Петракова в США приурочен к премьере фильма «Помни сине-желтых», который рассказывает о сборной Украины во время войны.

Наставник сборной пообщался с детьми, ответил на вопросы юношей и девушек, а также показал им футбольные упражнения.

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Александр Петраков Украинская ассоциация футбола
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Источник Украинская ассоциация футбола
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