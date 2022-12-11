ФОТО. Петраков посетил школы с украинскими детьми в Нью-Йорке и Чикаго

Главный тренер сборной Александр Петраков посетил школы с украинскими детьми в городе Йонкерс возле Нью-Йорка и украинскую католическую школу Святого Николая в Чикаго.

Визит Александра Петракова в США приурочен к премьере фильма «Помни сине-желтых», который рассказывает о сборной Украины во время войны.

Наставник сборной пообщался с детьми, ответил на вопросы юношей и девушек, а также показал им футбольные упражнения.