Украина. Премьер лига11 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 11 декабря 2022, 21:32
482
0
ФОТО. Петраков посетил школы с украинскими детьми в Нью-Йорке и Чикаго
Визит коуча сборной в США приурочен к премьере фильма «Помни сине-желтых»
11 декабря 2022, 21:20 | Обновлено 11 декабря 2022, 21:32
482
0
Главный тренер сборной Александр Петраков посетил школы с украинскими детьми в городе Йонкерс возле Нью-Йорка и украинскую католическую школу Святого Николая в Чикаго.
Визит Александра Петракова в США приурочен к премьере фильма «Помни сине-желтых», который рассказывает о сборной Украины во время войны.
Наставник сборной пообщался с детьми, ответил на вопросы юношей и девушек, а также показал им футбольные упражнения.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 декабря 2022, 23:10 1
Смотрите лучшие моменты четвертьфинала ЧМ-2022
Футбол | 10 декабря 2022, 22:23 12
Джорджину Родригес накрыла волна гнева
Бокс | 11.12.2022, 07:35
Бокс | 11.12.2022, 14:16
Футбол | 11.12.2022, 19:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2022, 23:35 1
11.12.2022, 09:40
09.12.2022, 19:50 78
10.12.2022, 07:30 11
09.12.2022, 18:45 5
10.12.2022, 15:45 15
Бокс
11.12.2022, 05:20 5