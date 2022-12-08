ПЕТРАКОВ: «Сначала к фильму я относился скептически. Думал, будет нефарт»

Презентация фильма «Помни сине-желтых» (Remember Blue & Yellow) о сборной Украины во время войны состоялась в помещении Украинского культурного центра в Чикаго.

Специальным гостем премьеры стал главный тренер национальной команды Александр Петраков, являющийся главным героем фильма. Во время презентации фильма Петраков рассказал:

«Я рад, что нахожусь здесь, и хочу поблагодарить компанию ESPN. Когда я ехал сюда, мне позвонил по телефону президент УАФ Андрей Павелко, который также просил передать благодарность. Это была его идея, и сегодня он должен быть с нами.

Поначалу я к этой идее отнесся несколько скептически. Знаете, есть такие приметы у футболистов, что может быть нефарт. Но когда я познакомился с авторами фильма и увидел, как они работают и как относятся к нам, я понял, что они душой переживают за Украину.

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Теперь я понимаю, что этот фильм нужен, и он должен был выйти. Сейчас вспоминаются эмоции ребят, эмоции болельщиков… Труднее всего было, когда мы не вышли на чемпионат мира. Для многих моих игроков это было мечтой. Многие завершают выступления в сборной, ведь наступает определенный возраст.

Когда я приехал сюда, не мог и подумать, что столько украинцев живет в Чикаго. Мне показали музей, историю… Я вижу, как общаются друг с другом представители украинской диаспоры, и это поражает».