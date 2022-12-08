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Сборная УКРАИНЫ
08 декабря 2022, 22:59 | Обновлено 08 декабря 2022, 23:28
186
0

В Чикаго презентовали фильм о сборной Украины во время войны

Создатели фильма – американские журналисты из компании ESPN

08 декабря 2022, 22:59 | Обновлено 08 декабря 2022, 23:28
186
0
В Чикаго презентовали фильм о сборной Украины во время войны
УАФ

Презентация фильма «Помни сине-желтых» (Remember Blue & Yellow) состоялась в помещении Украинского культурного центра в Чикаго.

Создатели фильма – американские журналисты из компании ESPN Рассел Диналло и Райт Томпсон. Фильм длится 60 минут и показывает жизнь национальной команды Украины по футболу во время войны. Документалисты проводили съемки во время подготовительного сбора сборной в Словении в мае этого года, матчей плей-офф чемпионата мира-2022 в Шотландии и Уэльсе, игр Лиги наций УЕФА в Армении и Польше.

Съемочная команда работала внутри украинской сборной, общалась с главным тренером и игроками и сумела правдиво показать эмоции и переживания, которые испытывали ребята, готовясь к матчам в жуткий военный год. Также создатели фильма производили съемки в Киеве.

Фильм получился глубоким, динамичным и эмоциональным, показывая зрителям атмосферу и характер сборной, которая настраивается на матчи в то время, когда мысли постоянно о близких и родных и всех украинцах, которым ежедневно грозит смерть из-за атак нелюдей-агрессоров из россии.

На премьере присутствовали руководители ESPN, авторитетные спортивные журналисты из США и сплоченная украинская община Чикаго, насчитывающая сегодня около 400 тысяч человек (к началу полномасштабного вторжения - 250 тысяч).

Специальным гостем премьеры стал главный тренер национальной команды Александр Петраков, являющийся главным героем фильма. Премьера документального фильма в эфире телеканала ESPN состоится 11 декабря, после чего посмотреть фильм можно будет по подпискн на ОТТ платформе Disney+.

На премьере создатели фильма с радостью откликнулись на предложение президента УАФ Андрея Павелко, которое передал пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский, организовать премьеру фильма в Украине. Если все сложится, возможно, удастся это осуществить во второй половине января.

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фильмы сборная Украины по футболу российско-украинская война Александр Петраков
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Источник Украинская ассоциация футбола
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