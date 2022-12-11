Источник: у Черноморца нет проблем, клуб готовит сборы и чистку состава
Ситуация остается неопределенной
По информации журналиста Игоря Бурбаса, проблемы владельцев «Черноморца» Бориса Кауфмана и Александра Грановского с законом на данном этапе никак не повлияют на команду.
Руководство клуба планирует полноценные сборы в Турции, а также существенное обновление состава. Менеджмент хочет убрать многих игроков и усилить состав.
Наставник Роман Григорчук остается на своем месте.
«Черноморец» неудачно провел первую часть сезона УПЛ. Одесская команда после 15-ти туров набрала всего 11 очков и занимает предпоследнее место.
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