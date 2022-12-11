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  4. Источник: у Черноморца нет проблем, клуб готовит сборы и чистку состава
Украина. Премьер лига
11 декабря 2022, 19:12 |
689
2

Источник: у Черноморца нет проблем, клуб готовит сборы и чистку состава

Ситуация остается неопределенной

11 декабря 2022, 19:12 |
689
2
Источник: у Черноморца нет проблем, клуб готовит сборы и чистку состава
ФК Черноморец

По информации журналиста Игоря Бурбаса, проблемы владельцев «Черноморца» Бориса Кауфмана и Александра Грановского с законом на данном этапе никак не повлияют на команду.

Руководство клуба планирует полноценные сборы в Турции, а также существенное обновление состава. Менеджмент хочет убрать многих игроков и усилить состав.

Наставник Роман Григорчук остается на своем месте.

«Черноморец» неудачно провел первую часть сезона УПЛ. Одесская команда после 15-ти туров набрала всего 11 очков и занимает предпоследнее место.

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Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Роман Григорчук
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Комментарии 2
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Remark
Какие проблемы могут быть у Черноморца? Откуп же уже заплатили... Скоро дело пустят на тормоза, и все про все забудут... как про ракету, которая упала на территории Польши.
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0
ZANREGENT1993
Это хорошо! Главное чтобы был результат!
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