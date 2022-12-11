Кто выведет Англию на матч с Украиной? Саутгейт готов уйти, ФА - против

По информации британских СМИ, Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы наставник Гарет Саутгейт остался в команде и продолжил работу до конца своего контракта, который истекает летом 2024 года.

Несмотря на вылет Англии в четвертьфинале ЧМ-2022 от Франции, руководство ФА видит прогресс молодой сборной, имеющей хорошие перспективы на Евро-2024.

А вот сам Саутгейт хотел бы вернуться на работу в клубный футбол, поэтому еще не принял окончательное решение.

Одним из следующих официальных матчей Англии будет игра против сборной Украины. Команды встретятся 26 марта в рамках поединка отбора Евро-2024.