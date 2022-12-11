Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто выведет Англию на матч с Украиной? Саутгейт готов уйти, ФА - против
Чемпионат мира
11 декабря 2022, 16:28 |
1389
0

Кто выведет Англию на матч с Украиной? Саутгейт готов уйти, ФА - против

Гарет хочет вернуться в клубный футбол

11 декабря 2022, 16:28 |
1389
0
Кто выведет Англию на матч с Украиной? Саутгейт готов уйти, ФА - против
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы наставник Гарет Саутгейт остался в команде и продолжил работу до конца своего контракта, который истекает летом 2024 года.

Несмотря на вылет Англии в четвертьфинале ЧМ-2022 от Франции, руководство ФА видит прогресс молодой сборной, имеющей хорошие перспективы на Евро-2024.

А вот сам Саутгейт хотел бы вернуться на работу в клубный футбол, поэтому еще не принял окончательное решение.

Одним из следующих официальных матчей Англии будет игра против сборной Украины. Команды встретятся 26 марта в рамках поединка отбора Евро-2024.

По теме:
Игроки сборной Англии жалуются на арбитра: «Очень, очень плохая работа»
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
Источник: Саутгейт может покинуть сборную Англии
Гарет Саутгейт сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
Футбол | 11 декабря 2022, 09:52 23
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию
Арендный пассив. Почему Динамо не стоит отпускать Беседина в Турцию

Неэффективность подобного шага уже доказала сделка вокруг Дениса Гармаша…

ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
Футбол | 10 декабря 2022, 19:31 13
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ
ВИДЕО. Роналду расплакался после вылета Португалии в четвертьфинале ЧМ

Очевидно, последний чемпионат мира для игрока

«Надеюсь, все уже позади». Зинченко рассказал о своем восстановлении
Футбол | 11.12.2022, 16:45
«Надеюсь, все уже позади». Зинченко рассказал о своем восстановлении
«Надеюсь, все уже позади». Зинченко рассказал о своем восстановлении
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Футбол | 10.12.2022, 23:00
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Бокс | 10.12.2022, 20:36
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Усик в списке. Холифилд назвал трех лучших бойцов хевивейта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теофимо Лопес – Сандор Мартин. Как Тео улетел в нокдаун. Видео боя
Теофимо Лопес – Сандор Мартин. Как Тео улетел в нокдаун. Видео боя
11.12.2022, 09:40
Бокс
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
Определены полуфинальные пары ЧМ-2022
10.12.2022, 23:05 11
Футбол
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
ВИДЕО. Месси после игры оскорбил Вегхорста, который забил два гола
10.12.2022, 01:50 20
Футбол
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
Карнавал едет домой. Хорватия сенсационно выбила Бразилию из ЧМ-2022
09.12.2022, 19:50 78
Футбол
Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл спринт, Дудченко забежал в топ-40
Хохфильцен-2022. Йоханнес Бё выиграл спринт, Дудченко забежал в топ-40
09.12.2022, 16:10 2
Биатлон
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
ФОТО. И снова она. Бывшая мисс Хорватии пришла на матч в откровенном наряде
09.12.2022, 17:25 12
Футбол
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
Фьюри рассказал, сколько не занимался сексом перед боем с Чисорой
09.12.2022, 23:35 1
Бокс
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
Теофимо vs Мартин. Сандор победил Гарсию, а теперь снова нацелен на апсет
11.12.2022, 00:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности